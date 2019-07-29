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Азар прибыл в расположение «Реала» из отпуска с 7 кг лишнего веса 

SPORT24.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бельгийский полузащитник Эден Азар этим летом за 100 млн евро перешел из «Челси» в «Реал». Футболист, долгое время считавшийся одним из лучших в мире, пока не впечатлил болельщиков в первых матчах за мадридский клуб — сливочные уступили «Баварии» (1:3) и «Атлетико» (3:7), а также в серии пенальти обыграли «Арсенал» (2:2, 3-2 пенальти) в предсезонных играх.
Фанаты «Реала» убеждены, что причина невнятной игры бельгийца — слабая физическая форма. Как сообщает Give Me Sport, в мадридский клуб Эден перешел, имея 7 кг лишнего веса и с тех пор не скинул и половины.
Азар заключил с «Реалом» пятилетний контракт. За период выступлений за «Челси» бельгиец провел 352 матча, забил 110 голов и отдал 92 результативные передачи.
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Прочее , Эден Азар , Реал
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