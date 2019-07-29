Азар прибыл в расположение «Реала» из отпуска с 7 кг лишнего веса

Бельгийский полузащитник Эден Азар этим летом за 100 млн евро перешел из «Челси» в «Реал» . Футболист, долгое время считавшийся одним из лучших в мире, пока не впечатлил болельщиков в первых матчах за мадридский клуб — сливочные уступили «Баварии» (1:3) и «Атлетико» (3:7), а также в серии пенальти обыграли «Арсенал» (2:2, 3-2 пенальти) в предсезонных играх.

Фанаты «Реала» убеждены, что причина невнятной игры бельгийца — слабая физическая форма. Как сообщает Give Me Sport, в мадридский клуб Эден перешел, имея 7 кг лишнего веса и с тех пор не скинул и половины.

Азар заключил с «Реалом» пятилетний контракт. За период выступлений за «Челси» бельгиец провел 352 матча, забил 110 голов и отдал 92 результативные передачи.