Авен ответил на вопрос о стоимости «Спартака»

«Команда вообще теряет деньги. Вы вкладываете каждый год 100 миллионов долларов. Сколько она вообще должна стоить? Знаете, была раньше старая поговорка — «Советская медицина бесплатна, но большего она не стоит», — сказал Авен в эфире программы «Инсайдеры».

«Спартак» (4 очка) после трёх туров располагается на десятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 4-м туре РПЛ подопечные Олега Кононова сыграют на своём поле с «Динамо» . Игра запланирована на 3 августа.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».