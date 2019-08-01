16-летний игрок «Ливерпуля» извинился за оскорбления Кейна

16-летний новичок «Ливерпуля» полузащитник Харви Эллиотт в социальной сети принёс свои извинения за оскорбительное видео, в котором он назвал нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна «чёртовым паралитиком». Данное видео было быстро распространено в социальных сетях.

«Хочу искренне извиниться за оскорбление, которое я нанёс своим видео. Видео было снято во время общения с друзьями в приватной обстановке, оно не было направлено против кого-либо. Но я понимаю, что моё поведение было не правильным и не имела смысла», — написал Эллиот «инстаграме», добавив, что ему «очень жаль».

16-летний игрок стал самым молодым дебютантом в истории АПЛ. В мае 2019 года Эллиотт появился в матче против «Вулверхэмптона» в возрасте 16 лет и 30 дней.