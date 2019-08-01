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Теннисист Медведев объяснил, почему живёт в Монако, а не в Москве 

RT на русском 3 часа назад
Фото: RT на русском
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему живёт в Монако а не в России.
«Я однозначно хотел бы жить в Москве! Но только если бы что-то можно было сделать с погодой. А так у нас восемь месяцев приходится тренироваться под крышей. Во всем остальном, Москва — лучшее место и лучший город на Земле! Причем я говорю об этом абсолютно искренне», — приводит слова Медведева «Советский спорт».
23-летний уроженец Москвы по состоянию на 29 июля занимает 10-е место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Ранее он заявил, что считает РПЛ скучной.
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