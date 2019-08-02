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«Манчестер Юнайтед» хочет усилиться двумя форвардами «Ювентуса» 

Soccer News 8 часов назад
Фото: Soccer News
Goal.com утверждает, что "Манчестер Юнайтед" интересуется не только форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой, но и его партнёром по команде Марио Манджукичем.
По информации источника, «красные дьяволы» уже провели предварительные переговоры о трансфере 33-летнего футболиста. Детали возможной сделки пока неизвестны.
Рыночная стоимость хорвата — 18 миллионов евро. Его контракт со «старой синьорой» рассчитан до лета 2021 года.
В прошлом сезоне Манджукич сыграл за «Ювентус» 33 матча, забил 10 голов и сделал 7 ассистов.
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Прочее , Пауло Дибала , Манчестер Юнайтед
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