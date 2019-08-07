Белорусы лидируют после первого этапа конкурса «Снайперский рубеж»

То, что дома и стены помогают, могут подтвердить и белорусские участники первого этапа конкурса «Снайперский рубеж» на V Армейских международных играх. По результатам индивидуального зачета в финальном упражнении «Стрельба с выносом точки прицеливания» лучший результат показал представитель белорусской команды, заняв первые места в трех из семи упражнений.

Участники состязаний, сообщает БЕЛТА, из положения лежа за три минуты поражали три мишени на дальности от 300 до 600 метров шестью выстрелами. В итоге в индивидуальном зачете первое и второе места тоже заняли белорусские снайперы. Третья позиция у российского стрелка. В десятке сильнейших команд оказались представители Китая, Ирана и Казахстана.

После первого этапа, уточняет агентство, определился и рейтинг каждой команды, который вычисляется по сумме мест всех снайперов за упражнения. Во второй этап состязаний, так называемый парный зачет, прошли команды Беларуси, России, Казахстана, Китая, Узбекистана, Ирана, Вьетнама и Азербайджана. Эти восемь команд составят лидерскую группу и будут бороться за призовые места. Правда, и для остальных команд конкурс на этом не завершается: они составят группу Б и будут состязаться во втором этапе за поощрительные призы командующего силами специальных операций Вооруженных сил РБ.

Пятые Армейские игры, констатируют военные обозреватели, проходят в этом году с особым размахом. В них участвуют более пяти тысяч военнослужащих в составе 221 команды. Одновременно на 21 полигоне стран-участниц представители 37 государств разыграют 32 комплекта медалей.

Белорусские команды заявлены в 18 конкурсах, которые состоятся на территории Союзного государства, Казахстана, Китая, Индии и Узбекистана. Боевое искусство и профессиональную выучку продемонстрируют белорусские танкисты, летчики, инженеры, десантники, автомобилисты, артиллеристы, связисты, кинологи, стрелки-зенитчики, специалисты войск радиационной химической и биологической защиты.

Как уже сообщал «СОЮЗ», два конкурса — «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда» — пройдут на территории Беларуси на полигоне под Брестом.