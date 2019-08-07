Ругани согласовал личный контракт с «Арсеналом»

Полузащитник «Ювентуса» Даниеле Ругани согласовал все условия личного контракта с английским «Арсеналом», сообщает Sportbox.

По информации журналиста Альфредо Педуллы, опубликовавшего соответствующий пост на своей странице в Твиттере, зарплата итальянца в Лондоне составит чуть более €4 млн Важно, что для перехода спортсмена в стан «канониров» клубам еще необходимо достигнуть соглашения между собой.

Стоит отметить, что к 25 годам футболист еще ни разу не трудился за пределами родины.

В предыдущем сезоне Ругани вышел на поле в составе «старой синьоры» 20 раз и забил 2 гола.

Ранее сообщалось, что нападающий туринского «Ювентуса» Мойзе Кин стал игроком английского «Эвертона».