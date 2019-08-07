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Ругани согласовал личный контракт с «Арсеналом» 

Газета.Ru 3 часа назад
Полузащитник «Ювентуса» Даниеле Ругани согласовал все условия личного контракта с английским «Арсеналом», сообщает Sportbox.
По информации журналиста Альфредо Педуллы, опубликовавшего соответствующий пост на своей странице в Твиттере, зарплата итальянца в Лондоне составит чуть более €4 млн Важно, что для перехода спортсмена в стан «канониров» клубам еще необходимо достигнуть соглашения между собой.
Стоит отметить, что к 25 годам футболист еще ни разу не трудился за пределами родины.
В предыдущем сезоне Ругани вышел на поле в составе «старой синьоры» 20 раз и забил 2 гола.
Ранее сообщалось, что нападающий туринского «Ювентуса» Мойзе Кин стал игроком английского «Эвертона».
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