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Обляков рассказал, какой европейский клуб ему нравится 

SPORT24.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Soccer News
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал, что хотел бы в будущем попробовать свои силы в Европе. Футболист признался, что ему нравится лондонский «Арсенал» еще со времен выступлений там Андрея Аршавина.
«Переезд в Европу? Это интересно. В будущем, думаю, да. Мне нравится «Арсенал», где Аршавин играл.
Мне симпатична именно команда. Страна — там тучи и дожди. Когда еще Аршавин играл, я за них болел, и за Аршавина в том числе», — сказал Обляков в интервью Sport24.
Обляков — о девушках и победе над «Реалом»
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Прочее , Андрей Аршавин , Иван Обляков , Реал , ЦСКА
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