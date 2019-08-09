Обляков рассказал, какой европейский клуб ему нравится 

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал, что хотел бы в будущем попробовать свои силы в Европе. Футболист признался, что ему нравится лондонский «Арсенал» еще со времен выступлений там Андрея Аршавина.
«Переезд в Европу? Это интересно. В будущем, думаю, да. Мне нравится «Арсенал», где Аршавин играл.
Мне симпатична именно команда. Страна — там тучи и дожди. Когда еще Аршавин играл, я за них болел, и за Аршавина в том числе», — сказал Обляков в интервью Sport24.
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