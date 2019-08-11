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«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: Рашфорд с пенальти открывает счёт 

Чемпионат.com + ещё 44 2 часа назад
Фото: Soccer News
В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Челси» открыт счёт. С пенальти отличился игрок хозяев Маркус Рашфорд. Новый сезон английской Премьер-лиги стартовал 9 августа. В матче открытия «Ливерпуль» дома обыграл «Норвич Сити» со счётом 4:1. В матчах 10 августа «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Вест Хэм Юнайтед» — 5:0, «Бёрнли» дома был сильнее «Саутгемптона» — 3:0. «Брайтон» в гостевом поединке обыграл «Уотфорд» — 3:0. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Астон Виллой» — 3:1.
В двух матчах 1-го тура АПЛ были зафиксированы ничейные результаты «Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:1, «Кристалл Пэлас» — «Эвертон» — 0:0.
1-й тур АПЛ завершится 11 августа матчем «Манчестер Юнайтед» — «Челси».
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Прочее , Маркус Рашфорд , Манчестер Юнайтед
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