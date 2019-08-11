Тренер «Тоттенхэма» Почеттино подвел итоги матча против «Астон Виллы»

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино подвел итоги матча первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против бирмингемской "Астон Виллы".

"Мы неплохо начали матч, было несколько опасных моментов у ворот "Астон Виллы", но первый же их длинный пас привел к голу в наши ворота, и с этого момента все изменилось.

Есть моя вина в том, что не все получалось у команды в начале. Думаю, мы совершили много ошибок. В первой половине игры ничего не получалось. Мы слишком спешили, занимали позиции, не позволявшие быстро двигать мяч и находить нужное пространство, и в этом моя вина.

Во втором тайме команда исправила эти ошибки. Наша позиционная игра в нападении стала другой, и мы стали лучше контролировать мяч, что позволило создавать больше моментов.

Очень важно было начать сезон с победы", — заявил Почеттино после игры.

Встреча между "Тоттенхэмом" и "Астон Виллой", прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвел итоги матча первого тура чемпионата Англии против лондонского "Вест Хэм Юнайтед".