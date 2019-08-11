В Лужниках прошёл спортивный праздник строителей Москвы

30-й городской спортивный праздник, посвященный Дню строителя и Дню физкультурника, состоялся 10 августа на территории «Олимпийского комплекса „Лужники“. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

»Спортивные состязания среди команд строительного комплекса Москвы проводятся практически круглый год. Это неудивительно, поскольку подобные мероприятия всегда позитивно влияют на уровень физической подготовки работников, сплачивают коллективы, что сказывается на высоких результатах труда», — отметил Сергей Лёвкин

По словам Сергея Лёвкина, в программу праздника вошли как обязательные для всех предприятий виды состязаний: легкая атлетика и семейная эстафета, так и на выбор: перетягивание каната, мини-футбол, поднятие гири, дартс, армрестлинг и волейбол.

«Открыл день традиционный марш-парад команд, участниками которого стали более 30 сборных из предприятий строительной отрасли столицы, в том числе, и органов исполнительной власти Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы», — уточнил Лёвкин.

В семейных стартах в легкоатлетической эстафете на первом стометровом этапе бежал папа, на втором 60 м — мама и на третьем — 40 м ребенок. По итогам награждение проводилось в двух возрастных категориях: 2012 год рождения и младше, 2011 — 2007 год рождения. Также приз получил и самый юный участник спортивного праздника.

Фото ©️ Сергей Авдуевский / Москва меняется

В легкой атлетике соревновались в следующих дисциплинах: бег 100, 400 и 800 метров, прыжки в длину с места, эстафета 4 х 100 м среди женщин и мужчин, и в беге на 1,5 километра среди мужчин. Награждение на дистанции 1,5 км проводилось в двух возрастных категориях до 1968 года рождения и старше. По итогам удостоился приза удостоился самый возрастной участник.

Призеры соревнований награждены командными кубками, медалями и грамотами.

Победителем в мини-футболе стала команда Мосфундаментстрой–6, второе и третье места у Московского фонда реновации жилой застройки и Департамента строительства города Москвы соответственно.

В перетягивании каната золото у команды Мосгоргеотреста, серебряным призером стал Московский фонд реновации жилой застройки, замкнула тройку лидеров Мосгосэкспертиза.

Фото обложки ©️ Сергей Авдуевский / Москва меняется

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