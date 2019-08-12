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Малком отреагировал на слухи об уходе из «Зенита» из-за расизма 

Газета.Ru + ещё 16 12 августа 2019
Фото: Газета.Ru
Нападающий петербургского «Зенита» Малком прокомментировал информацию о том, что он хочет покинуть Россию из-за проявлений расизма со стороны фанатов команды.
"Я хочу оставаться здесь, в «Зените». Отработать свой контракт, творить историю. То, что говорят в Бразилии — это ложь. Я рад быть в «Зените», это важный для меня этап. И, как я уже говорил, я хочу творить здесь историю", — цитирует Малкома Sport24.
Британское издание The Sun сообщило, что фанаты «Зенита» во время матча третьего тура чемпионата России против «Краснодара» вывесили «саркастический баннер», в котором поблагодарили руководство клуба за «верность традициям». По мнению газеты, таким образом болельщики петербургского клуба выразили недовольство появлением темнокожих футболистов составе команды.
Ранее сообщалось, что нападающий Артем Дзюба «наказал» Малкома за попадание мячом в судью.
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