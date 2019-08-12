Малком отреагировал на слухи об уходе из «Зенита» из-за расизма

Нападающий петербургского «Зенита» Малком прокомментировал информацию о том, что он хочет покинуть Россию из-за проявлений расизма со стороны фанатов команды.

"Я хочу оставаться здесь, в «Зените». Отработать свой контракт, творить историю. То, что говорят в Бразилии — это ложь. Я рад быть в «Зените», это важный для меня этап. И, как я уже говорил, я хочу творить здесь историю", — цитирует Малкома Sport24.

Британское издание The Sun сообщило, что фанаты «Зенита» во время матча третьего тура чемпионата России против «Краснодара» вывесили «саркастический баннер», в котором поблагодарили руководство клуба за «верность традициям». По мнению газеты, таким образом болельщики петербургского клуба выразили недовольство появлением темнокожих футболистов составе команды.