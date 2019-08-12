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Уткин оценил игру «Манчестер Юнайтед» в матче с «Челси» 

Газета.Ru 32 минуты назад
Блогер Василий Уткин поделился мнением об игре "Манчестер Юнайтед" в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против лондонского "Челси".
"Клуб не предложил стратегии победы. Крупный счет может породить чрезмерные надежды, но такой "Манчестер Юнайтед" очень опасен, играя вторым номером, и, с Гарри Магуайром в защите, выдержать неминуемое давление соперника будет куда проще.
С другой стороны, не имея варианта играть во владение, не обладая разыгранной позиционной атакой, можно растерять очки на ровном месте по длинной дистанции", — сказал Уткин в эфире обзорной программы первого тура АПЛ на своем ютуб-канале.
Встреча между "Манчестер Юнайтед" и "Челси", прошедшая на стадионе "Олд Траффорд", завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее португальский специалист Жозе Моуринью назвал лучшего игрока матча "Манчестер Юнайтед" — "Челси".
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Прочее , Василий Уткин , Гарри Магуайр , Манчестер Юнайтед , Газета.Ru
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