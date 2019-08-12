Уткин оценил игру «Манчестер Юнайтед» в матче с «Челси»

"Клуб не предложил стратегии победы. Крупный счет может породить чрезмерные надежды, но такой "Манчестер Юнайтед" очень опасен, играя вторым номером, и, с Гарри Магуайром в защите, выдержать неминуемое давление соперника будет куда проще.

С другой стороны, не имея варианта играть во владение, не обладая разыгранной позиционной атакой, можно растерять очки на ровном месте по длинной дистанции", — сказал Уткин в эфире обзорной программы первого тура АПЛ на своем ютуб-канале.

Встреча между "Манчестер Юнайтед" и "Челси", прошедшая на стадионе "Олд Траффорд", завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее португальский специалист Жозе Моуринью назвал лучшего игрока матча "Манчестер Юнайтед" — "Челси".