Голкипер «Ливерпуля» совершил лучший сэйв первого тура АПЛ

Сэйв голкипера «Ливерпуля» Алиссона Беккера признан Английской премьер-лигой (АПЛ) лучшим в первом туре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».