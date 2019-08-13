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Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» перешёл в «Хаддерсфилд» 

RAN24 16 часов назад
«Хаддерсфилд Таун» на официальном сайте объявил о переходе бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Фрейзера Кэмпбелла. Контракт 31-летнего футболиста с клубом рассчитан на 2 года, до июня 2021 года. …
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Прочее , Манчестер Юнайтед , Чемпионат.com
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