Семин оценил трансферную кампанию клубов РПЛ 

Наставник "Локомотива" Юрий Семин дал оценку трансферным кампаниям клубов Российской премьер-лиги, передает "Вести.ru".
"Посмотрите, что происходит с командами в нашем чемпионате. "Краснодар", на мой взгляд, усилился лучше всех. Близки по уровню "Зенит", ЦСКА. Армейцы выкупили Влашича и сохранили состав прошлого сезона, который стал еще мощнее. ", — заявил рулевой "железнодорожников" в эфире программы "Футбол России".
"Посмотрите, как сейчас выглядят "Динамо", "Ростов". "Спартак" сделал два-три серьезных приобретения. Чемпионат очень тяжелый, нам тоже надо усиливаться", — добавил 72-летний специалист.
На данный момент "Локомотив" находится на шестом месте в таблице национального первенства, имея в своем активе десять очков.
Ранее сообщалось, что генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился мнением о переходе черногорского нападающего Луки Джорджевича в московский "Локомотив".