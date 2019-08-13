Семин оценил трансферную кампанию клубов РПЛ

"Посмотрите, что происходит с командами в нашем чемпионате. "Краснодар", на мой взгляд, усилился лучше всех. Близки по уровню "Зенит" ЦСКА . Армейцы выкупили Влашича и сохранили состав прошлого сезона, который стал еще мощнее. ", — заявил рулевой "железнодорожников" в эфире программы "Футбол России".

"Посмотрите, как сейчас выглядят "Динамо" , "Ростов". "Спартак" сделал два-три серьезных приобретения. Чемпионат очень тяжелый, нам тоже надо усиливаться", — добавил 72-летний специалист.

На данный момент "Локомотив" находится на шестом месте в таблице национального первенства, имея в своем активе десять очков.