Гомес считает «Ливерпуль» андердогом в новом сезоне Лиги чемпионов

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес рассказал, как мерсисайдцы позиционируют себя перед новым сезоном Лиги чемпионов.

— Сейчас нас считают фаворитами, потому что мы выиграли Лигу Чемпионов в прошлом сезоне, — цитирует Гомеса Mirror. — Думаю, самое важное для нас — это то, что мы по-прежнему рассматриваем себя андердогами, командой, которая еще не добилась того, желает. Нам нужно еще многого достичь и превзойти то, что мы сделали в прошлом сезоне.

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