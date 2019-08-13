Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гомес считает «Ливерпуль» андердогом в новом сезоне Лиги чемпионов 

Спорт-Экспресс 13 часов назад
Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес рассказал, как мерсисайдцы позиционируют себя перед новым сезоном Лиги чемпионов.
— Сейчас нас считают фаворитами, потому что мы выиграли Лигу Чемпионов в прошлом сезоне, — цитирует Гомеса Mirror. — Думаю, самое важное для нас — это то, что мы по-прежнему рассматриваем себя андердогами, командой, которая еще не добилась того, желает. Нам нужно еще многого достичь и превзойти то, что мы сделали в прошлом сезоне.
Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
Спорт-Экспресс: последние новости
Источник: "Спартак" предложил 10 миллионов евро за нападающего "Галатасарая" Де Хеа пожелал удачи голкиперу "Манчестер Юнайтед", отданному в аренду в "Хартс" Роналду рассказал, в чем его отличие от Месси
Прочее , Джо Гомес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бразилец из «Зенита» хочет играть за Россию
Российских спортсменов отстранили от соревнований14
Месси попросил Неймара не переходить в «Реал»
Диас обвинил UFC в нелюбви к нему
Карякин победил Карлсена на турнире в США
Видео
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
12:47
«Манчестер Сити» выбрал нового капитана
Премьер-лига Футбол
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
00:59
Украинский боксер повторил культовую сцену из «Бригады»
Бокс
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение