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Непал ужесточит правила для покорителей Эвереста из-за роста числа погибших 

РИА Новости + ещё 7 7 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Власти Непала планируют ужесточить правила для покорителей горы Эверест из-за высокого уровня смертности среди альпинистов в последнем сезоне, сообщает газета Himalayan Times.
Гора Эверест расположена в Гималаях и является самой высокой вершиной Земли. Ее высота составляет 8848 метров над уровнем моря. Согласно официальным данным, всего с начала альпинистского сезона в текущем году во время покорения вершин выше восьми тысяч метров в Гималаях погиб 21 человек.
Комиссия из чиновников, экспертов и агентств в сфере горного туризма представила в четверг доклад министру культуры, туризма и гражданской авиации Непала, в котором рекомендует правительству ужесточить правила в горном туризме для безопасности. Как отмечается, одной из основных рекомендаций является установление политики «один альпинист-одна вершина-один сезон».
Согласно докладу комиссии, покорители Эвереста и других горных вершин выше 8 тысяч метров должны проходить подготовку по восхождению на большие высоты. По новым правилам, предполагается, что разрешения для восхождения на Эверест будут выдаваться только тем, кто покорил вершину в Непале не ниже 6,5 тысячи метров.
"Альпинисты должны иметь знания, опыт и подготовку в скалолазании. Альпинисты должны предоставить соответствующие документы в департамент по туризму перед тем, как им выдадут разрешение на восхождение на гору", — цитирует газета доклад комиссии.
Кроме того, если правила будут одобрены, альпинисты должны будут предоставить властям справку о состоянии здоровья и физической подготовке, а их гидами смогут быть только граждане Непала. Кроме того, компании, организующие экспедиции, должны иметь квалифицированную спасательную команду и врача со знаниями в горном туризме.
Министр туризма Непала Йогеш Бхаттараи (Yogesh Bhattarai) заявил, что министерство примет рекомендации комиссии. По его словам, на основании доклада будут изменены соответствующие законодательные акты и правила в сфере горного туризма.
Непал является родиной для восьми самых высоких горных вершин в мире, альпинизм является основным источником занятости и доходов для страны.
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