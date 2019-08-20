Суд ждет доказательств отсутствия у Шипулина иностранных акций

Свердловский облсуд требует от кандидата в депутаты Госдумы по Серовскому округу единоросса Антона Шипулина подтверждения факта передачи иностранных бумаг третьим лицам.

Согласно определению суда (имеется в распоряжении «Уралинформбюро»), экс-биатлонисту предлагают представить суду письменные разъяснения и документы, подтверждающие «отсутствие факта владения и (или) пользования им иностранными финансовыми инструментами — ценными бумагами (структурированной нотой Коммерцбанк АГ в количестве 50 штук на сумму 3 642 180 рублей)».

Наличие таковых у кандидата является нарушением требований избирательного законодательства Российской Федерации и Свердловской области.

Стоит напомнить, что свердловские эсеры подали в суд на Антона Шипулина, который в ходе регистрации в качестве кандидата «забыл» упомянуть в декларации о владении иностранными ценными бумагами. Не вспомнил он и про 10-миллионный рублевый вклад в один из российских банков. Заседание состоится 21 августа 2019 года.

По данным источников «Уралинформбюро», Шипулин утверждает, что подарил бумаги Коммерцбанка АГ третьему лицу до момента регистрации в качестве кандидата 26 июля. Заверил передачу права владения будто бы Сбербанк. Однако подобная сделка должна подтверждаться многочисленными бумагами. В данный момент областная избирательная комиссия не располагает таковыми, утверждают инсайдеры.

Еще по теме: Однако Чудновец Шипулин

Довыборы депутата Госдумы по Серовскому избирательному округу пройдут 8 сентября 2019 года. Кроме «медведя» Шипулина, прекратившего карьеру в биатлоне из-за допингового скандала, в кампании участвуют Габбас Даутов (Коммунистическая партия РФ), Алексей Коровкин ("Справедливая Россия"), Евгения Чудновец (ЛДПР), Игорь Рузаков ("Зеленые") и Ирина Скачкова ("Яблоко").