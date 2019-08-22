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Флаг спецназа теперь развевается на Эльбрусе 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Петербургские ветераны водрузили его, преодолев более пяти с половиной тысяч метров. Об этом сообщает ГТРК «Санкт-Петербург».
Герой чеченской военной кампании Николай Евтух вместе со своими боевыми товарищами совершил практически невозможное. Весной 2000 года майор участвовал в бою с бандой Гелаева. Рискуя своей жизнью, он вынес тело погибшего друга с поля. Тяжелое ранение лишило его возможности передвигаться самостоятельно. Но желание подняться на высочайшую гору Европы, чтобы на ее вершине появился флаг спецназовцев, было сильнее. Специальные сани заменили Николаю инвалидное кресло.
Кавалер Ордена Мужества и его боевые товарищи штурмовали гору в течение семи дней. Все время в их планы вмешивалась погода: бураны и метели. И все-таки они это сделали. Теперь флаг войск специального назначения реет высоко в горах.
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