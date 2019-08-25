Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывший игрок «Барселоны» отказал российским клубам 

Lenta.ru + ещё 9 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Полузащитник испанского «Бетиса» Кристиан Тельо отклонил предложения о трансфере от российских «Спартака» и «Краснодара». Об этом сообщает Onda Cero.
Спортсмен решил остаться в своей нынешней команде, в которой он чувствует себя счастливым. Кроме того, Тельо отказался от переезда в один из турецких клубов, который был готов платить ему большие деньги.
Тельо — бывший игрок «Барселоны», «Фиорентины» и «Порту». В прошедшем сезоне он забил пять голов и отдал девять результативных передач в 41 матче во всех турнирах. Игрок имеет опыт выступления за сборную Испании.
«Спартак» и «Краснодар» выступают в еврокубках. В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «быки» были разгромлены греческим «Олимпиакосом» — 0:4. «Спартак» в отборе Лиги Европы уступил португальской «Браге» — 0:1.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Последние новости
Лидеры «Большой семерки» обсудили возвращение России в G8 Олег Меньшиков попал в реанимацию Стало известно о первом совершенном в космосе преступлении
Прочее , Кристиан Тельо , Спартак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Воспитанник «Барселоны» отказал «Спартаку» и «Краснодару»
Два нокаута за три раунда: как победили Харитонов и Минаков
Названа причина срыва трансфера Дибалы в «МЮ»
Кириленко назвал условия возвращения Мозгова в НБА
Победа ради Дадашева: Ковалев разбил британца6
Видео
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
03:16
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Футбол
00:45
Однорукий боец удушил соперника в дебютном бою
MMA
03:16
«Ударили по голове и сбросили»: заявление подруги Кокорина
Футбол Статьи
00:53
Заплатил за молчание о сексе: в чем Роналду признался суду
Футбол Статьи
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:27
Российская спортсменка умерла в 25 лет
Легкая атлетика
03:16
Свидетель по делу Кокорина заявила о попытке убийства
Футбол
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
01:01
«Сбылась моя мечта»
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение