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Зидан потерял безоговорочную поддержку болельщиков «Реала» 

Спорт-Экспресс + ещё 8 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан потерял безоговорочную поддержку болельщиков, утверждает Marca. В первых двух турах нового чемпионата Испании мадридцы победили «Сельту» (3:1) и сыграли вничью с «Вальядолидом» (1:1).
В обеих встречах в стартовом составе не вышел ни один из новичков, на которых клуб потратил 300 миллионов евро. Кроме того, «Королевский клуб» пока не смог приобрести свою главную трансферную цель — полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, а также продать Гарета Бэйла и Хамеса Родригеса, с которыми хотел расстаться Зидан.
Зидан вернулся в «Реал» в марте, но не смог поднять команду выше третьего места в прошлом чемпионате. В ходе предсезонного турне в США «Реал» был разгромлен принципиальным соперником «Атлетико» (3:7).
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Прочее , Зинедин Зидан , Гарет Бэйл , Поль Погба , Реал , Манчестер Юнайтед
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