«Динамо» близок к покупке колумбийского форварда «Палмейраса»

Колумбийский форвард защищает цвета клуба из Сан-Паулу с 2017 года. В сезоне 2019 года 26-летний футболист сыграл в одном матче чемпионата Бразилии, однако не сумел отметиться результативными действиями.

Также на счету Борха выступления за такие команды, как «Кукута Депортиво», «Кортулуа», «Ла Экидад», «Ливорно», «Олимпо», «Санта-Фе» и «Атлетико Насьональ». Вместе с «Кортулуа» нападающий становился обладателем Кубка Колумбии и Кубка Либертадорес в 2016 году.

С 2016 года Борха защищает цвета национальной команды Колумбии. Форвард также был признан лучшим футболистом года в Южной Америке в 2016 году.