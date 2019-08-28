«Динамо» близок к покупке колумбийского форварда «Палмейраса» 

Московское «Динамо» близко к подписанию нападающего бразильского «Палмейраса» Мигеля Борхи. Об этом сообщает «Чемпионат.com».
Колумбийский форвард защищает цвета клуба из Сан-Паулу с 2017 года. В сезоне 2019 года 26-летний футболист сыграл в одном матче чемпионата Бразилии, однако не сумел отметиться результативными действиями.
Также на счету Борха выступления за такие команды, как «Кукута Депортиво», «Кортулуа», «Ла Экидад», «Ливорно», «Олимпо», «Санта-Фе» и «Атлетико Насьональ». Вместе с «Кортулуа» нападающий становился обладателем Кубка Колумбии и Кубка Либертадорес в 2016 году.
С 2016 года Борха защищает цвета национальной команды Колумбии. Форвард также был признан лучшим футболистом года в Южной Америке в 2016 году.
Ранее генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе подтвердил, что петербургский «Зенит» проявляет интерес к полузащитникам столичной команды и сборной России Алексею и Антону Миранчукам.