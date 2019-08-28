«Селтик» взял в аренду бывшего игрока «Рубина»

Шотландский клуб взял в аренду игрока английского «Сток Сити» Морица Бауэра. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Сток-он-Трента.

По информации источника, 27-летний австриец был арендован на сезон-2019/20.

В составе «сток-Сити» Бауэр выступает с января 2018 года. английская команда купила игрока у казанского «Рубина». В сезоне-2018/19 правый защитник сыграл всего в восьми матчах Чемпионшипа.

Его контракт со «Сток Сити» истекает летом 2023 года.

Ранее 18-летний игрок «Ливерпуля» обвинил клуб в нанесении психологической травмы.