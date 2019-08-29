В рамках фестиваля «PROлето» в Москве пройдёт турнир по FIFA 19

Ко Дню знаний, 31 августа, в Москве пройдёт городской фестиваль «PROлето», в рамках которого будут организованы спортивные площадки, мастер-классы, выступления известных блогеров и концерт с участием звезд.

А ещё там пройдёт турнир по FIFA 19, который проводит проект «Федерация киберфутбола Москвы» («ФКФ Москвы»). Мероприятие будет бесплатным, для регистрации нужно оставить заявку в официальной группе в ВК, а подтвердить участие необходимо на месте с 13:00 до 14:00. Призовой фонд турнира составит 30 тысяч рублей, допускается до 128 участников.

Турнир пройдёт в формате 1х1 по системе плей-офф до первой победы на первых стадиях и до двух побед в дальнейшем. Играть предстоит на консолях.

Кроме того, ФКФ проведет конкурс-репостов, победитель которого получит лицензионную FIFA 20. Для участия нужно Для участия надо вступить в группу ФКФ Москвы и поделиться вот этим постом.

Итоги конкурса-репостов подведут 31 августа в 12:00 с помощью приложения Random.app.