Бондарчук стал гинекологом, а Деревянко — тренером: СТС представил новинки телесезона

Телеканал СТС презентовал новый сезон. На вечеринке в одном из роскошных яхт-клубов в самом центре Москвы рассказали обо всех премьерных проектах, которые увидят зрители уже этой осенью.

Летучую на «Форт Боярд» не пустили врачи

В телевизионном сезоне в одном из сериалов СТС можно будет увидеть телеведущую Елену Летучую

— Я сыграла в сериале «Ивановы-Ивановы», — рассказала нам телезвезда. — Это было здорово, потому что я очень люблю этот сериал, первые два сезона точно посмотрела. Поэтому когда я заходила на площадку, то актеры для меня были как родные. Самое необычное в моей работе было то, что во время съемок мне нужно было взобраться на одно строение и во все горло громко заорать. Перед тем как включилась камера, я обещала себе: «Я не лажану, я не лажану…» В итоге завизжала так, что, мне кажется, все режиссеры просто вздрогнули!

Одной из самых долгожданных премьер осени на СТС является легендарное шоу «Форт Боярд». По этому случаю на вечеринку СТС пожаловал даже исполнитель легендарной роли Паспарту — Андре Буше. В новом сезоне зрители увидят, как он вместе с ведущим Сергеем Шнуровым помогал российским звездам проходить страшные испытания и бороться за сокровища форта.

Эвелина Блёданс, В шоу приняли участие 50 известных людей страны, среди которых Ольга Бузова Митя Фомин . А вот у Елены Летучей полететь на съемки проекта во Францию не получилось. Препятствием послужило состояние здоровья телезвезды. Полтора года назад ведущая призналась, что страдает от нестабильной стенокардии.

— Принимать участие в «Форте Боярд» мне не разрешили врачи, потому что там можно было нарваться на какие-то серьезные нервные испытания, — вздыхает звезда программы «Ревизорро». — А у меня много противопоказаний, и мне много чего нельзя.

Перед съемками ведущая слетала на Мальдивы.

— В августе мы с мужем, как правило, всегда куда-то летаем отдыхать, потому что у нас 16 числа годовщина свадьбы, — продолжает Елена. — Я люблю спокойные Мальдивы. Муж не очень любит, но там очень хорошие волны и можно не только отдыхать, но и заниматься серфингом. Сейчас я снимаю третий сезон своего «Летучего надзора», там меня зрители увидят даже под наркозом, а еще я скоро буду презентовать свою книгу «Путь к мечте».

Телеведущий Михаил Шац в новом сезоне продолжит вести телешоу «Дело было вечером». Участник игры «Форт Боярд» привез со съемок множество впечатлений.

— Там действительно было страшно, — признался 54-летний телеведущий. — Это было жесткое испытание без всяких кавычек. Там же довольно четко рисуют психологический портрет человека и не без помощи окружающих людей узнают какие-то слабые места и фобии участников. Я, например, ходил там по стене. Я вообще не знал, что могу это делать.

Шнуров натравит на Бузову змей и пауков в новом «Форте Боярд»

Бузова повела себя геройски

Прошел через все свои страхи на «Форте Боярд» и ведущий программы «Рогов. Студия 24» Александр Рогов

— Мне кажется, что у СТС случится какой-то невозможно крутой сезон в этом году, потому что вернуть на телевидение любимейший всей страной проект «Форт Боярд» — это гениальная идея, — уверен 38-летний Александр. — Я сразу же согласился в нем участвовать. Но потом, когда я вспомнил, через какие испытания там проходили участники, немного хвост прижал. Это, наверное, одно из самых потрясающих приключений в моей жизни. Такого жесткого сезона у «Форта Боярд» точно не было. Всех, кто там участвовал, просто вывернули наизнанку. Всем, например, кажется, что я такой весь рафинированный и воздушный, но то, что я там делал, у многих совершенно не клеится со мной. У меня, например, включился режим бесстрашия.

Александр признался, что был восхищен и удивлен мужеством и физическими способностями Ольги Бузовой.

— Наша команда блевала, ползала по отвесным стенам, мы оказывались в замкнутом пространстве с огромным количеством змей, в наполняющихся водой колбах, — продолжает стилист. — Конечно, всех это пугало, но никто не отказался ни от одного испытания, и мы вернулись оттуда закадычными друзьями. А Ольга там себя проявила геройски. Я прям фанат теперь Оли, слушаю ее песни.

Появится проект в жанре Stand Up «Русские не смеются» с ведущими Сергеем Светлаковым Александром Незлобиным . В каждом выпуске программы будет разыгрываться два миллиона рублей.

— Если бы проект выходил на канале ТНТ, то он бы назывался «Армяне не смеются», но мы на СТС, — пошутил на презентации Светлаков. — Мы просто нашли 12 молодых комиков, которые еще не подписали контракт с ТНТ. Потом нашли еще 12 человек. Сейчас будем работать над шестнадцатью выпусками программы.

Деревянко в одиночку плакал от боли

Не менее ожидаемый проект в новом сезоне на СТС — сериал «Дылды». Исполнитель главной роли — тренера женской волейбольной команды — Павел Деревянко поделился историями, которые остались за кадром.

— По сценарию моего героя понизили и перевели из мужской команды московского «Динамо» в женскую волейбольную сборную какого-то пединститута города «Заухрюпинска», — рассказывает 43-летний артист. — Тема, конечно, не новая. Уже были сериалы, в которых тренеры из «плохишей» превращались в хороших ребят, но я в тех проектах не участвовал. Для роли мне нужно было научиться хорошо делать волейбольные подачи. Вот над этим пришлось упорно поработать. Времени было мало, но я очень старался, пару раз вывихнул себе плечо. Медиков мне не вызывали, я сам справлялся со своей болью — один плакал в уголке. В целом про сериал могу сказать, что это будет весело, свежо, «переживательно», сексуально и смешно.

В жизни Павел Деревянко — отец двух дочерей: девятилетней Вари и четырехлетней Александры.

— Я очень ловко чувствую себя в женском коллективе, потому что я обожаю женщин и женскую красоту, — поделился Павел.

В новом сезоне наряду с известными телехитами ожидаются и любопытные новинки. Например, сериал «Филатов», в котором главную роль сыграл Федор Бондарчук.

По сюжету его персонаж работает гинекологом. После того как врача бросает жена, которую сыграла Олеся Судзиловская , он начинает искать себе новую любовь.

— Филатов 30 лет влюблен в собственную жену, но тем не менее отправляется на поиски идеала и начинает познавать мир с нуля, — рассказывает о своей роли 52-летний Бондарчук.

что еще Возвращается сериал «Кухня». Как сказал Вячеслав Муругов , создатели запутались, что они снимают — «Кухню» или «Отель», поэтому получилась «Кухня. Война за отель».

Известный дуэт Сеня и Федя «отпочкуется» от «Кухни» и станет отдельным проектом «СеняФедя».

Сергей Светлаков и Александр Незлобин, по их же словам, собрали всех комиков, которые не подписали контракты с ТНТ (а таких оказалось чуть более 15), чтобы сделать комедийный проект «Русские не смеются».