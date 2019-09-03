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Сотрудников ФК «Ростов» не пускают на «Ростов-Арену» 

RT на русском + ещё 11 2 часа назад
Сотрудников ФК «Ростов» не пускают на «Ростов-Арену»
Фото: RT на русском
Один из лидеров текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» может лишиться арены для проведения домашних матчей.
«На момент получения клубом предложения расторгнуть договор аренды стадиона «Ростов Арена» клуб не имел каких-либо задолженностей перед компанией «Спорт-Ин». Кроме того, представители управляющей компания запретили доступ на «Ростов Арену» для сотрудников ФК «Ростов» — все пропуски и аккредитации были аннулированы», — цитирует РИА Новости слова PR директора ФК «Ростов», Максима Штанько.
Также представитель клуба добавил, что в настоящее время нет понимания, где команда проведёт домашний матч следующего тура РПЛ против «Ахмата», который должен состояться 15 сентября.
Ранее футболист «Ростова» Чернов рассказал о сейвах в матче с «Локомотивом», реакции на них Карпина и своей трансферной стоимости.
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Прочее , Локомотив , РИА Новости
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