Брат Погба раскритиковал Манчестер Юнайтед 

Брат полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба Матиас Погба раскритиковал уровень футболистов манкунианского клуба.
Поль знает, что он не может покинуть Манчестер Юнайтед, поэтому он сосредоточится на текущем сезоне. Сейчас ему приходится нелегко, ведь на его плечи взвалилось много ответственности. Многие большие игроки покинули клуб. Их единственный классный игрок — Давид Де Хеа, вратарь, а это значит, что Полю придется прикладывать много усилий в каждом матче, — цитирует Матиаса Погба El Chiringuito.
iexcl;INTERNACIONALES! Las declaraciones de MATHIAS POGBA en #ElChiringuitoDeMega son NOTICIA en INGLATERRA. pic.twitter.com/8j72w1sc9u— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 5 сентября 2019 г.
Как сообщает The Mirror, 26-летний француз хочет выступать за мадридский Реал. Отмечается, что текущий сезон игрок, скорее всего, проведет целиком в МЮ. Манкунианцы планируют выручить за Погба около €180 млн Ранее бывший нападающий Ливерпуля и сборной Англии по футболу Майкл Оуэн заявил, что мерсисайдцы пытались избавиться от легенды клуба Стивена Джеррарда.