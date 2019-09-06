Брат Погба раскритиковал Манчестер Юнайтед

Поль знает, что он не может покинуть Манчестер Юнайтед, поэтому он сосредоточится на текущем сезоне. Сейчас ему приходится нелегко, ведь на его плечи взвалилось много ответственности. Многие большие игроки покинули клуб. Их единственный классный игрок — Давид Де Хеа, вратарь, а это значит, что Полю придется прикладывать много усилий в каждом матче, — цитирует Матиаса Погба El Chiringuito.

iexcl;INTERNACIONALES! Las declaraciones de MATHIAS POGBA en #ElChiringuitoDeMega son NOTICIA en INGLATERRA. pic.twitter.com/8j72w1sc9u— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 5 сентября 2019 г.