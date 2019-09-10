Сафин вспомнил как выругался матом перед финалом US Open

Экс-первая ракетка мира Марат Сафин в интервью RT рассказал о том, что чувствовал перед победным финалом US Open в 2000 году. По признанию спортсмена, незадолго до победы на Питом Сампросом у него произошёл эмоциональный диалог с наставником.

«В то время моим тренером был Александр Волков . Как человек старого поколения он всего боялся. Перед игрой сказал мне: «Ты только не проиграй в трёх сетах». Меня это очень задело. Я не собирался уступать. Послал его матом… Вышел и сделал то, во что верил», — признался Сафин.

Ранее Сафин признался, что пока не думал о работе комментатором на постоянной основе.