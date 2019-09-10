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Сафин вспомнил как выругался матом перед финалом US Open 

RT на русском + ещё 3 2 часа назад
Сафин вспомнил как выругался матом перед финалом US Open
Фото: RT на русском
Экс-первая ракетка мира Марат Сафин в интервью RT рассказал о том, что чувствовал перед победным финалом US Open в 2000 году. По признанию спортсмена, незадолго до победы на Питом Сампросом у него произошёл эмоциональный диалог с наставником.
«В то время моим тренером был Александр Волков. Как человек старого поколения он всего боялся. Перед игрой сказал мне: «Ты только не проиграй в трёх сетах». Меня это очень задело. Я не собирался уступать. Послал его матом… Вышел и сделал то, во что верил», — признался Сафин.
Ранее Сафин признался, что пока не думал о работе комментатором на постоянной основе.
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