Бегун остановился в метре от финиша и помог упавшему сопернику

В Сети распространяется трогательное видео, снятое в Таиланде в минувшее воскресенье. На нем один из бегунов останавливается рядом с финишем и помогает встать обессилившему сопернику. Ролик опубликован на сайте Daily Mail 12 сентября.

На коротком ролике видно, как бегун останавливается рядом с финишной линией, чтобы вернуться и помочь сопернику. Спортсмен участвовал в гонке на 10 километров в Бангкоке. Сообщается, что пострадавший «испытал внезапную усталость, известную как „марафонский удар“.

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