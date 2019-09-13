Новичок «Зенита» не понимает шуток Дзюбы

— Известно, что Малком собирается учить русский. А вы?
— Да, я очень хотел бы изучить базовый русский. Это важно для моей жизни в России — выучить основные выражения, связанные с футболом и повседневной жизнью. Хочется завести каких-то знакомых в России. Но пока учителя нет.
— Дзюба не учит?
— Нет, шутки его не понимаю. Но он знает какие-то слова на испанском и португальском. Постоянно что-то говорит.
— Что например?
— Fala (говори — прим. ред.). Когда идет матч, постоянно это говорит.
— Когда в «Зените» был Халк, Артем называл его «наш любимый толстячок». Вам он дал прозвище?
— Пока нет, но, я уверен, что-то придумает.
— Как вас называют в команде?
— В Германии меня называли Дуги, поэтому Тимощук меня называет так же. В основном — Дуглас, — сказал Сантос.