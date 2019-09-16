Андрей Кириленко: «Это был самый непредсказуемый чемпионат мира из всех, которые я видел»

«Испания несколько лет подряд показывает стабильно высокий уровень и постоянно входит в топ-3 лучших команд мира и Европы. Эстафета от поколения Пау Газоля , Кальдерона и Наварро перешла к Марку Газолю и Рубио. Эти двое тащили за собой команду.

При этом не скажу, что испанцы доминировали в Китае. Это был самый непредсказуемый чемпионат мира из всех, которые я видел. Не было команды, которая была объективно сильнее всех. Кто мог ожидать, что Сербия не выйдет в полуфинал, кто ждал такого результата от Чехии и Польши. А как хороша была Австралия. Если переиграть этот турнир, то его могла выиграть Франция, Сербия, Австралия или США. Еще отмечу, что в топ-12 попали всего три сборные не из Европы: Австралия, Аргентина, США. Это показатель силы европейского баскетбола.

Марк Газоль на протяжении долгого времени показывал хороший и нетипичный для центрового стиль баскетбола. Он долго был системообразующим игроком в „Мемфисе“, но его команда не боролась за титул. И вот в этом году он стал чемпионом НБА в составе „Торонто“ и выиграл свой второй ЧМ. Все более чем заслуженно. Марк мой хороший друг, и я хочу поздравить его с таким удачным годом.

У Аргентины нет ни одного представителя НБА. Да, у них есть ветеран Скола и великолепный разыгрывающий Кампаццо, который провел весь турнир на суперуровне. Но самое главное то, что они показывали очень командный баскетбол, буквально разбирали своего соперника по косточкам. К сожалению для Аргентины, у них совсем не получилась игра в финале. Видимо, усталость все же дала о себе знать», — передают слова Кириленко «Известия».

Можете плеваться, но ваш новый чемпион — сборная Испании, воплощение солидности