Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк перед матчем первого тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера» опубликовал фото в своем Instagram. Встреча пройдет завтра, 18 сентября. Игра пройдет в Германии.
— В ожидании… Лиги чемпионов, — написал Крыховяк.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотива» и «Байера».
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Публикация от Grzegorz Krychowiak (@grzegorz.krychowiak)
17 Сен 2019 в 5:39 PDT Лига чемпионов: новости и статьи, календарь игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей
Байер — Локомотив