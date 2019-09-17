Зинченко сравнил Отаменди с Киркоровым

Игрок английского «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко назвал самого стильного игрока «горожан» в видео ютуб-канала «Трендец».

По мнению украинского футболиста, такого титула удостаивается аргентинский защитник «Ман Сити» Николас Отаменди

"Кто в команде самый стильный? Я бы сказал, Отаменди. Каждый день новый прикид, новая вещь. Было бы интересно посмотреть на его гардероб. Я думаю, он точно не уступит Филиппу Киркорову . Мне кажется, он снимает отдельный дом для своих вещей. Каждый день что-то новое!

В команде Отаменди общается только с Серхио Агуэро и с одним из физио. Он не разговаривает на английском. Есть только парочка человек, с кем он может поговорить, а так ходит молча. На английском не может даже трех слов связать, хотя в команде уже больше трех лет", — рассказал Зинченко.

Ранее полузащитник «Манчестер Сити» высказался о ходе чемпионской гонки.