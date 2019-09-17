В пятерку лучших голов вошли результативные удары в исполнении Йетро Виллемса («Ньюкасл»), Мохамеда Салаха («Ливерпуль»), Фикайо Томори («Челси») и Муссы Дженепо («Саутгемптон») и гол полузащитника «Бернли» Джеффри Хендрика.
13 сентября
14 сентября
14 сентября
14 сентября
15 сентября
15 сентября
20 сентября
20 сентября
21 сентября
21 сентября
21 сентября
21 сентября
22 сентября
22 сентября
22 сентября
23 сентября
Лучшие голы пятого тура АПЛ
Фото: Lenta.ru
Лучшие моменты Премьер-лиги
Читайте также