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Фестиваль «Формула жизни» проходит в Москве в рамках Международного дня студенческого спорта 

Агентство «Москва» + ещё 1 3 часа назад
Фестиваль «Формула жизни» проходит в Москве в рамках Международного дня студенческого спорта
Фото: Управа района Гагаринский
С 20 по 22 сентября в Москве проходит фестиваль «Формула жизни» — Всероссийский фестиваль добровольчества в сфере студенческого спорта и здорового образа жизни, который включает в себя спортивные соревнования, панельные дискуссии и физкульт-парад. Мероприятие приурочено к празднованию Международного дня студенческого спорта 20 сентября. Об этом сообщают организаторы.
«Нам очень важно провести мероприятия в разных форматах. Ведь спорт — это не только соревнования, но и диалог. Задавать вопросы, дискутировать необходимо, особенно для студенческого спорта. Как раз его будущее и перспективы развития мы обсудим на Панельной дискуссии в ЦСКА. Также партнеры проведут красочный физкульт-парад, в нем примут участие молодежные спортивные клубы», — сказали организаторы.
Они добавили, что фестиваль проводится впервые. На спортивных объектах ЦСКА соберутся лидеры и активисты студенческих спортивных клубов, спортивная молодежь со всей страны, которые на добровольных началах занимаются продвижением спорта и здорового образа жизни среди населения. Каждый из них готов дать старт новому этапу развития системы студенческого и молодежного спорта в России. В мероприятии примут участие студенты из регионов России, руководители и представители студенческих спортивных клубов, общественных организаций, спортивные менеджеры, представители бизнеса, волонтеры, почетные гости и спикеры фестиваля.
«Площадка «Формулы жизни» также объединится с мероприятиями ежегодного международного фестиваля студенческого и молодежного спорта Moscow Games. Moscow Games — одно из крупнейших спортивных событий для студентов в Европе, спортсменов-любителей со всех частей планеты. Оно проводится с 2014 г. и находится под патронажем Европейской ассоциации студенческого спорта (EUSA). На площадках двух фестивалей сильнейшие студенческие команды будут бороться за титул чемпиона в различных видах спорта. Ассоциация студенческих спортивных клубов России определит победителя по итогам противостояния Восточной и Западной конференций в финале клубного турнира «Восток VS Запад», — отметили организаторы.
Уточняется, что программа двух фестивалей включает следующие виды спорта: футбол 6x6, футволей, волейбол, пляжный волейбол, баскетбол, пляжное регби, пляжный теннис, хоккей, чирлидинг, легкая атлетика, шахматы, киберспорт, плавание, керлинг, перетягивание каната, кроссфит и бадминтон.
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