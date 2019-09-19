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У России снова «забрали» Курилы. В этот раз — организаторы Кубка мира по регби перед матчем Япония — Россия 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
20 сентября в Токио стартует главный турнир четырехлетия в регби — Кубок мира. В матче открытия сойдутся хозяева чемпионата Япония и Россия. В то же время, как сообщает корреспондент «СЭ» из Японии, на официальных картах Кубка мира территорией Страны восходящего солнца обозначаются в том числе спорные южные Курильские острова Шикотан, Хабомаи, Итуруп и Кунашир. Соответствующая карта размещена на официальном сайте Международной федерации регби.
Идентичное изображение висит в зоне прилета в токийском аэропорту Ханэда.
Тем временем организаторы Кубка мира по регби в Японии на официальных картах, естественно, изображают Южные Курильские острова территорией хозяев турнира. Кубок мира стартует 20 сентября, и играть в матче открытия будут именно Россия и Япония. #RWC2019 #JPNRUS #Japan #Russia pic.twitter.com/LekgiqkeS1
— Lublineс93 (@Lublinec931) September 19, 2019
Игра начнется в 13:45 по московскому времени. Всего в турнире будут участвовать 20 сборных, он продлится до 2 ноября. Россия играет в группе с Японией, Самоа, Ирландия и Шотландия.
Около месяца назад такая же ситуация возникла вокруг публикации на официальном сайте Олимпиады-2020, которая также пройдет в Японии. Несмотря на протесты ряда российских политиков, карта так и остается на вкладке о маршруте олимпийского огня. (Дмитрий Кузнецов)
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