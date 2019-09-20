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Япония готовится к сезону «лёгкой грусти» 

Большая Азия 1 час назад
Япония готовится к сезону «лёгкой грусти»
Фото: Большая Азия
Сезон момидзи — время лёгкой грусти, почтения перед природой и восторга от деревьев, преобразившихся в красные, жёлтые и оранжевые листья. Красочная пора наступает в стране с конца сентября и начала октября, а заканчивается обычно с первыми заморозками.
В Китае отмечают праздник Середины осени
В это время жители каждого района и гости страны проводят традиционные пикники и многочисленные фестивали, посвященные наступлению осени с путешествием по знаковым достопримечательностям, которые в таком обрамлении выглядят ещё красивее. Некоторые японцы даже составляют карты момидзи по префектурам. Наиболее популярное место для празднования сезона «лёгкой грусти» называют городок Никко. Одной из главных достопримечательностей является парк, где расположились самые большие деревья.
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