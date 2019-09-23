Стало известно имя убийцы Михаила Круга

Михаил Круг был убит в собственном доме в Твери.

Отмечается, что преступление было совершено во время ограбления. В этот момент, в коттедже находились также находилась семья Круга: жена, теща и дети. Пробравшись на третий этаж, Веселов и его сообщник Александр Агеев стали избивать тещу шансонье. Артист прибежал на крик, «не вовремя возник» на пути преступников, после чего они и открыли огонь.

По словам Агеева, они не планировали убивать артиста.

Это произошло в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года.

Ранее СК раскрыл убийство Михаила Круга.