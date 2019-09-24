Баста записал гимн футбольного клуба «СКА-Ростов»

Ростовский рэпер Василий Вакуленко , известный под псевдонимом Баста, записал гимн футбольного клуба «СКА-Ростов». Об этом он рассказал на страницах своего Instagram.

«Трек посвящается легендарному СКА Ростов. Футбольный клуб существует с 1937 года, но сейчас находится в самом начале пути, на этапе возрождения. Клуб ждет много испытаний, мы надеемся на поддержку ростовчан и болельщиков СКА и верим в команду и победы, которые впереди», — написал музыкант в своей публикации.

Василий Вакуленко подчеркнул, что все деньги от реализации трека будут направлены на развитие детской футбольной школы при «СКА-Ростов».

Летом 2019 года стало известно, что рэпер Баста собирается возродить «СКА-Ростов», за который болел с детства. А его компания Gazgolder станет спонсором футбольного клуба.

Напомним, после 19 туров ПФЛ СКА занимает восьмое место в турнирной таблице в зоне «Юг».