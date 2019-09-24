Мамаеву предложили поднимать крымский футбол

Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха высказался о возможном переходе полузащитника Павла Мамаева в один из клубов местного чемпионата. Его слова приводит «Рейтинг букмекеров».

Ветоха заявил, что Мамаев может заключить контракт с любым крымским клубом до 26 сентября. Он посчитал, что приезд хавбека помог бы популяризации крымского футбола. По мнению главы союза, спортсмен искупил свою вину перед законом и имеет право получить работу.

При этом Ветоха отметил, что вряд ли Мамаев согласится перейти в крымский клуб, так как зарплаты игроков в чемпионате Крыма составляют 20-40 тысяч рублей в месяц.