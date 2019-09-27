«Камеры из промежности». На ЧМ по легкой атлетике представили неоднозначную инновацию

Организаторы чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе представили техническое нововведение.

На стартовых колодках в забегах спринтеров установили камеры, которые позволяют наблюдать за процессом подготовки спортсменов к старту. Также эти камеры позволяют лучше оценить скорость их реакции на сигнал о старте.

Некоторым зрителям такое нововведение пришлось по душе, а кому-то камеры показались слишком интимными. Журналист Associated Press Роб Харрис даже назвал их в своем твиттере «камерами из промежности».

Чемпионат мира по легкой атлетике будет идти до 6 октября.