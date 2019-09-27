«Играли грязно». Королева объяснила, почему проиграли США

Блокирующая волейбольной сборной России Ирина Королева объяснила, почему команде не удалось вырвать победу в матче девятого тура Кубка мира против США (2:3). Несмотря на результат, она сохранила позитивный настрой. А получив множество подарков от японских зрителей у площадки, даже угостила шоколадом американок.

— Игра была хороша, на самом деле. У нас были крутые моменты в игре, и они длились довольно долго, были выигранные партии, в конце концов, — отметила Королева. — Четвертая — вообще с хорошим счетом. Бодро и пятую начали. Но у нас в игре было много грязи, что ли, нечистых нюансов. Были большие проблемы в передаче после защиты, было невыполнение установки тренера по доводке так называемых свободных мячей, когда соперник не атаковал, а просто перекидывал мяч на нашу сторону.

— В тайм-аутах Бузато об этом говорил.

— Да, он не раз обращал на это внимание. Но мы не могли держать концентрацию всю игру, чтобы выполнить все это чисто, как делали в прошлых играх. Поэтому такой результат.

— По нагрузке самый сложный матч на этом турнире?

— Да нет, наверное. Все-таки два дня отдыха сыграли роль. Терпимо.

— Вам не показалось, что у них сил больше осталось на тай-брейк? Такие подачи там в нас летели.

— Мы тоже их вымотали, и они начали совершать ошибки. Не было такого, чтобы они играли безупречно, как Китай. Это была рабочая команда, которую можно и нужно побеждать.

— Был момент, когда вы почувствовали эту победу близкую?

— Думаю, если бы мы его почувствовали, то сыграли бы чище. Раз была эта грязь… Значит, нет.

— Серебра нам, наверное, не видать. За бронзу придется с бразильянками бороться. Восстановитесь?