Известный литовский футболист найден мертвым

Бывший нападающий сборной Литвы Артурас Римкявичус был найден мертвым. Полиция обнаружила тело 36-летнего спортсмена на территории собственного дома, сообщает LRT.

По версии следствия, футболист покончил жизнь самоубийством. У него остались жена и две дочери.

Напомним, Римкявичус за свою карьеру провел 205 матчей в чемпионате Литвы и записал на свой счёт 117 голов. Форварду принадлежит рекорд по количеству забитых мячей в сезоне национального чемпионата: в сезоне 2012 он записал на свой счёт 35 результативных ударов за 29 игр.

Несколько лет назад спортсмен завершил игровую карьеру из-за травмы и устроился работать детским тренером.