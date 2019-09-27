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Известный литовский футболист найден мертвым 

Свободная пресса 4 часа назад
Известный литовский футболист найден мертвым
Фото: Reuters
Бывший нападающий сборной Литвы Артурас Римкявичус был найден мертвым. Полиция обнаружила тело 36-летнего спортсмена на территории собственного дома, сообщает LRT.
По версии следствия, футболист покончил жизнь самоубийством. У него остались жена и две дочери.
Напомним, Римкявичус за свою карьеру провел 205 матчей в чемпионате Литвы и записал на свой счёт 117 голов. Форварду принадлежит рекорд по количеству забитых мячей в сезоне национального чемпионата: в сезоне 2012 он записал на свой счёт 35 результативных ударов за 29 игр.
Несколько лет назад спортсмен завершил игровую карьеру из-за травмы и устроился работать детским тренером.
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