Чемпион мира Гетце может сменить клуб в межсезонье

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце может сменить клуб в межсезонье. Об этом сообщает Augsburger Allgemeine.

27-летним игроком интересуется английский «Эвертон». Также слухи отправляют игрока в испанскую «Севилью» и итальянский «Лацио».

Контракт немца с «шмелями» завершается летом 2020 года, с 1 января он сможет вести переговоры с другими клубами.

Гетце является двухкратным чемпионом Германии в составе «Боруссии» из Дортмунда.