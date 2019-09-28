Чемпион мира Гетце может сменить клуб в межсезонье 

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце может сменить клуб в межсезонье. Об этом сообщает Augsburger Allgemeine.
27-летним игроком интересуется английский «Эвертон». Также слухи отправляют игрока в испанскую «Севилью» и итальянский «Лацио».
Контракт немца с «шмелями» завершается летом 2020 года, с 1 января он сможет вести переговоры с другими клубами.
Гетце является двухкратным чемпионом Германии в составе «Боруссии» из Дортмунда.
Ранее сообщалось, что главный тренер французского «Марселя» Андре Виллаш-Боаш изъявил желание подписать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина.