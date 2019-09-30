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Олег Кононов уволен из «Спартаак». Какие ставки сыграли 

Чемпионат.com + ещё 72 30 сентября 2019
Олег Кононов уволен из «Спартаак». Какие ставки сыграли
Фото: Чемпионат.com
Даже в конце августа эксперты высоко оценивали шансы Кононова доработать сезон в «Спартаке».
Спустя пару туров после начала нынешнего сезона РПЛ эксперты анализировали перспективы клубов и выставляли котировки относительно будущего всех главных тренеров турнира. По мнению букмекеров, на 22 июля наиболее вероятным кандидатом на первое увольнение в лиге был Александр Григорян, продолжающий и сейчас возглавлять «Тамбов». Следом шли Точилин, Божович и Кононов, на отставку каждого из которых коэффициент составлял заманчивые 6.0 (вероятность 14%).
29 июля «Спартак» на выезде проиграл «Тамбову» 0:2, потерпев первое поражение в сезоне. После неудачного для клуба Леонида Федуна матча букмекеры внесли корректировки в линию на первую тренерскую отставку в РПЛ. Коэффициент на то, что именно Кононов раньше других коллег по цеху будет уволен обрушился с 6.0 до 1.7. Таким образом, всего за неделю наставник красно-белых стал главным кандидатом на потерю своего рабочего места.
Многие болельщики и специалисты практически сразу после назначения Кононова на пост главного тренера «Спартака» достаточно однозначно выразили своё мнение о перспективах Олега Георгиевича. Коэффициент 6.0 позволял получить фантастическую прибыль, но в данной ставке присутствовал определённый риск. Всё же для выигрыша пари требовалось, чтобы наставник красно-белых был обязательно уволен первым среди коллег, а кандидатов для отставки в РПЛ немало.
С другой стороны, в конторах принимались ставки как на отставку Кононова до завершения сезона-2019/20, так и на увольнение до наступления 2020 года. В августе «Спартак» выдал великолепный с точки зрения результатов отрезок. Красно-белые в меньшинстве прилично смотрелись против «Динамо» и сыграли вничью 0:0, а затем дважды одолели «Тун» в квалификации Лиги Европы.
В рамках РПЛ Олег Георгиевич смог в важнейшем поединке переиграть ЦСКА, а после поражения от «Браги» «Спартак» одержал волевую победу в Самаре над «Крыльями Советов». Во внутреннем первенстве красно-белые уже находились в группе лидеров, но вылет от португальцев в Лиге Европы стал началом конца. 30 августа букмекеры снизили коэффициент на отставку Кононова до завершения сезона-2019/20 с 3.55 до 2.55 (вероятность 36%). Согласитесь, уже тогда увольнение наставника казалось более чем реальным.
«Спартак» проводил трансферную кампанию, клуб приобретал новичков, а руководство выражало поддержку тренеру. Последовавшее затем поражение в РПЛ от «Зенита» понизило котировки на увольнение Кононова до исторического максимума. Тем не менее, коэффициент 2.1 (вероятность 44%) на отставку специалиста всё ещё мог принести серьёзную прибыль игрокам на ставках.
Неудачный период для Олега Георгиевича продолжался. Календарь позволял «Спартаку» перевести дух на матчах с середняками лиги, но даже дома с «Уралом» Кононова переиграл Дмитрий Парфёнов. Впервые за весь сезон коэффициент на отставку тренера красно-белых упал ниже двойки и составил 1.55 (вероятность 60%). Букмекеры уже чувствовали приближение неизбежного, хотя потенциальная прибыль выглядела прилично, учитывая надвигающиеся перемены.
В десятом туре «Спартак» проводил выездной поединок с «Уфой». Коллектив Вадима Евсеева умудрился набрать три очка при том, что не нанёс ни одного удара в створ. Эксперты уже практически не сомневались в отставке Кононова до завершения сезона-2019/20, коэффициент на увольнение Олега Георгиевича составлял жалкие 1.2 (вероятность 83%).
Красно-белые прошли в следующий раунд Кубка России, но «Спартак» одолел выступающий в ПФЛ «КАМАЗ» с разницей в один мяч. Позиции Кононова не укрепились ни в глазах болельщиков, ни в глазах букмекеров. Поражение от «Оренбурга» в РПЛ стало последней каплей для руководства, и Олег Георгиевич завершил свою работу раньше изначально запланированного срока.
Таким образом, букмекеры ещё пару месяцев назад предоставляли отличную возможность заработать на отставке Кононова. Каждый недоброжелатель уже бывшего тренера «Спартака» мог заключить пари на увольнение специалиста, а после поражения от «Оренбурга» подсчитывать прибыль. Надеемся, хотя бы игрокам на ставках деятельность Олега Георгиевича пошла в плюс.
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Прочее , Олег Кононов , Вадим Евсеев , Александр Григорян , Леонид Федун , Дмитрий Парфенов , Спартак , Зенит , ЦСКА , Крылья Советов , Динамо
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