Ведущие Борис Корчевников и Регина Тодоренко завоевали премию ТЭФИ-2019

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Телеведущая Регина Тодоренко названа победителем индустриальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Ведущий утренней программы». Церемония проходит в Москве в два этапа — в эти часы объявляют лауреатов в категории «Дневной эфир», победители в категории «Вечерний Прайм» станут известны вечером.

Тодоренко ведет передачу «Регина+1» на телеканале «Пятница». Ведущая посетовала, что рассчитывала получить премию гораздо раньше. Тодоренко хорошо известна зрителям также как ведущая выпусков передачи «Орел и Решка».

В категории «Дневное ток-шоу» лучшей названа передача «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» ("Россия-1")

Принимая награду, Корчевников отметил, что «счастлив совершенно».

"Я хорошо помню слова, которые мне сказал Антон Андреевич Златопольский , когда я только приходил второй раз в своей жизни на канал «Россия-1» — мы говорили о профессии и о том, что невозможно сыграть никогда искреннюю любовь и искренний интерес к другому человеку. Многое, может быть, можно изобразить на экране, а вот это изобразить нельзя, — сказал он. — Вот все те люди, которые сейчас здесь со мной на сцене, все люди, которые делают программу, все мы очень искренне влюбляемся в судьбу каждого человека, поэтому сегодня в руках у нас эта награда".

В номинации «Утренняя программа» победу одержала передача «Утро Пятницы» ("Пятница!"). Креативный продюсер передачи Борис Волков поблагодарил команду, отметив, что на запуск программы было полгода. «Утро начиналось ночью. Спасибо нашим женам и мужьям, которые все это терпели», — сказал он.

В этом году подано рекордное количество заявок — почти 630. Призы будут вручены в 34 номинациях: 14 — в категории «Дневной эфир» и 20 — в «Вечернем прайме». Традиционно лауреаты награждаются бронзовой статуэткой «Орфей» работы Эрнста Неизвестного