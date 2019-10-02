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Ведущие Борис Корчевников и Регина Тодоренко завоевали премию ТЭФИ-2019 

ТАСС + ещё 21 5 часов назад
Ведущие Борис Корчевников и Регина Тодоренко завоевали премию ТЭФИ-2019
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Телеведущая Регина Тодоренко названа победителем индустриальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Ведущий утренней программы». Церемония проходит в Москве в два этапа — в эти часы объявляют лауреатов в категории «Дневной эфир», победители в категории «Вечерний Прайм» станут известны вечером.
Тодоренко ведет передачу «Регина+1» на телеканале «Пятница». Ведущая посетовала, что рассчитывала получить премию гораздо раньше. Тодоренко хорошо известна зрителям также как ведущая выпусков передачи «Орел и Решка».
В категории «Дневное ток-шоу» лучшей названа передача «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» ("Россия-1")
Принимая награду, Корчевников отметил, что «счастлив совершенно».
"Я хорошо помню слова, которые мне сказал Антон Андреевич Златопольский, когда я только приходил второй раз в своей жизни на канал «Россия-1» — мы говорили о профессии и о том, что невозможно сыграть никогда искреннюю любовь и искренний интерес к другому человеку. Многое, может быть, можно изобразить на экране, а вот это изобразить нельзя, — сказал он. — Вот все те люди, которые сейчас здесь со мной на сцене, все люди, которые делают программу, все мы очень искренне влюбляемся в судьбу каждого человека, поэтому сегодня в руках у нас эта награда".
В номинации «Утренняя программа» победу одержала передача «Утро Пятницы» ("Пятница!"). Креативный продюсер передачи Борис Волков поблагодарил команду, отметив, что на запуск программы было полгода. «Утро начиналось ночью. Спасибо нашим женам и мужьям, которые все это терпели», — сказал он.
В этом году подано рекордное количество заявок — почти 630. Призы будут вручены в 34 номинациях: 14 — в категории «Дневной эфир» и 20 — в «Вечернем прайме». Традиционно лауреаты награждаются бронзовой статуэткой «Орфей» работы Эрнста Неизвестного.
С 2014 года организатором конкурса выступает Комитет индустриальных телевизионных премий. Весной 2018 года организаторы премии ТЭФИ утвердили новые правила голосования, согласно которым число экспертов от каждого учредителя премии (Первый канал, "Газпром медиа", ВГТРК, «ТВ Центр», «СТС Медиа», «Национальная медиа группа», Национальная ассоциация телерадиовещателей) возросло до 150 человек, всего голосуют более 1 тыс. экспертов (в 2017 году в расширенный состав жюри входили 70 человек).
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