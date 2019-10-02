Гончаренко: Дзагоев — это больная тема для ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о травматичности полузащитника Алана Дзагоева в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом», который состоится завтра, 3 октября, в Москве и начнётся в 19:55 мск.

«Дзагоев — наша больная тема. После того как он получил рецидив, Алан сам зарекается говорить о том, когда он вернётся. Возможно, через неделю вернётся в общую группу, но говорить о том, когда он сыграет, тяжело. Он очень к себе прислушивается. Надеемся, он ещё порадует нас своей игрой. Он очень важен даже на тренировках, так что мы все его ждём.