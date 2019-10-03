Спортивный праздник проведут в Некрасовке

Физкультурно-спортивный праздник для старшего поколения «Спортивная осень» состоится в филиале «Некрасовка» территориального центра социального обслуживания «Жулебино».

— Жители района старшего возраста смогут сыграть в спортивные игры и настольный теннис, попробовать свои силы в шашках и дартс, а также принять участие в турнире по армспорту и танцевальном флешмобе, — сообщили в ГБУ ТЦСО «Жулебино».

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Московское долголетие». Всех желающих будут ждать в воскресенье, 06 октября. Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку — они принимаются по 04 октября по адресу: улица Рождественская, дом 21, корпус 5, и по телефону: 8 (495) 706-75-79.