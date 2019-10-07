Британский киберспортсмен лишен титула за цифровой допинг

Лучший британский киберспортсмен по велосипедным гонкам лишен титула за цифровой допинг

Победитель «Чемпионата Британии в гонках по велоспорту» был лишен титула и получил множество штрафов после долгого разбирательства. Причина этого: мошенничество или «цифровой допинг». Об этом поведал сам виновник Кэмерон Джефферс на YouTube.

Джефферс принял участие в чемпионате British Cycling eRacing еще в марте и выиграл турнир. В видео он признался, что пошёл на обман ради приобретения модернизированного виртуального велосипеда для соревнований.

Турнир проходил в игре Zwift. Там игроки просто участвуют в гонках, находясь на стационарных велосипедах (как тренажёр) и крутят педали. В это время их аватары едут по специальным трассам в игре. Все гонщики используют велосипед Z1 Concept, но чтобы его достать необходимо примерно месяц «играть» в Zwift.

Кэмерон решил эту проблему с помощью программы, которая подделывала его аватар на несколько часов, без необходимости крутить педали и вообще садиться на велосипед. Таким образом он смог быстро приобрести Z1 Concept. Позднее это было расценено комиссией как «цифровой допинг или рободопинг», но официально приговор вынесен за «манипулирование данными перед гонкой для получения несправедливого преимущества с помощью игрового оборудования».

Помимо потери титула и отстранения от участия в чемпионатах, Джефферсу также был наложен штраф в размере 250 фунтов стерлингов.

Теперь титул победителя в Чемпионате Британии принадлежит Джеймсу Филлипсу, занявшему второе место.